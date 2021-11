Panda-Zwillinge in Berlin werden von Mutter entwöhnt

Die Panda-Zwillinge Pit (l) und Paule (unten) neben ojrer Mutter Meng Meng im Berliner Zoo.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Für die beiden Panda-Jungs in Berlin soll es bald nur noch Pflanzliches zu fressen geben. Dahinter stecken gesundheitliche Gründe.

Deutschlands erster Panda-Nachwuchs in Berlin soll bald auf eigenen Füßen stehen: Die Zwillinge Pit und Paule würden demnächst aus gesundheitlichen Gründen von ihrer Mutter entwöhnt, teilte der Zoo am Donnerstag mit.„Pit hat in letzter Zeit