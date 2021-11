Britney Spearswill ihre Freiheit zurück haben.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Kommt Britney Spears nach 13 Jahren unter Vormundschaft endlich frei? Die nächste Runde in dem Gerichtsstreit steht am Freitag an - und könnte für die Sängerin eine wichtige Entscheidung bringen.

Der Gerichtsstreit um die seit 13 Jahren dauernde Vormundschaft über Britney Spears geht in die nächste Runde.„Diese Woche wird sehr interessant für mich. Es gibt nichts, für das ich in meinem Leben mehr gebetet habe“, schrieb die Sängerin