Houston: Noch zwei Festival-Opfer in kritischem Zustand

Einsatzkräfte sammeln sich auf dem Astroworld-Musikfestival in Houston.

Uncredited/KTRK/AP/dpa

Houston. Nach dem tödlichen Unglück auf einem Musik-Festival in Houston sind zwei Opfer noch immer in kritischem Zustand. Unter den beiden Schwerverletzten ist ein Neunjähriger. Die Ermittlungen dauern an.

Fünf Tage nach dem Festival-Unglück im texanischen Houston mit acht Toten und vielen Verletzten befinden sich zwei Opfer im Krankenhaus noch im kritischen Zustand. Dies teilte Polizei-Chef Troy Finner am Mittwoch mit.Unter den Schwerverletz