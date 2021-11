Dänemarks Königin Margrethe zum Staatsbesuch in Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßte Königin Margrethe II. mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue.

Bernd Von Jutrczenka/dpa

Berlin. Royaler Besuch in Berlin: Dänemarks Königin Margrethe und Kronprinz Frederik sind zu Gast in der Hauptstadt. Zum Auftakt geht es ins Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Steinmeier am Abend auch ein Staatsbankett gibt.

Dänemarks Königin Margrethe II. (81) und ihr Sohn Kronprinz Frederik (53) sind zum Staatsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt der viertägigen Reise wurden sie am Mittwoch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Park von Schloss Bellevu