Raubmord in Paraguay: Drei Verdächtige aus Deutschland festgenommen

Bernard von Bredow bei einem Fernsehdreh Ende der 90er Jahre. Der Wissenschaftler wurde in Paraguay ermordet aufgefunden.

imago images / United Archives

Areguá . Im Fall eines getöteten deutschen Archäologen und seiner Tochter in Paraguay wurden drei Männer festgenommen. Auch sie stammen aus Deutschland.

Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes drei Deutsche festgenommen. Das berichtete die Zeitung "ABC Color" in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit).