RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Eine Ärztin impft im Universitätsklinikum in Dresden einen Arztkollegen mit der dritten Impfung gegen das Coronavirus.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Ein Rekord jagt den nächsten: Bereits den dritten Tag in Folge ist die Inzidenz in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Dazu wurden dem RKI rund 40.000 Neuinfektionen gemeldet.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie nie seit Beginn der Pandemie.Sie übermittelten 39.676 neue Fälle binnen eines Tages, wie aus Zahlen des RKI von Mittwochmorgen he