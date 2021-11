Dean Stockwell ist tot.

imago images/Mary Evans

Los Angeles. Als Kinderdarsteller erlebte Dean Stockwell Hollywoods Goldene Ära. Mit Wenders' "Paris, Texas" und David Lynchs "Dune" startete er eine zweite Karriere. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Dean Stockwell, unter anderem bekannt aus der Serie "Zurück in die Vergangenheit", ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Stockwell starb demnach bereits am Sonntag an einer "natürlichen Ursache" im Alter von 85