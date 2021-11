Getränke wahllos mit Gift versetzt: Prozessbeginn in München

Die wegen fünffachen versuchten Mordes beschuldigte Frau (m.) vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal in München.

Sven Hoppe/dpa

München. Gift in Getränkeflaschen, zwei bewusstlose Kinder, mehrfacher versuchter Mord: In München hat ein Prozess gegen eine Frau begonnen, die Getränke wahllos mit Gift versetzt haben soll. Die große Frage: Warum?

Zwei Kinder brechen 2018 zusammen, nachdem sie bei einer Ausstellungseröffnung in München Apfelschorle getrunken haben. Zwei Jahre später geht es drei Menschen genau so, die in Supermärkten Spezi gekauft und getrunken haben. Seit Dienstag s