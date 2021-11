Vier Neugeborene sterben bei Feuer in Krankenhaus

Ein Mann trägt ein Kind aus dem Kamla Nehru Children's Hospital im indischen Bhopal.

Uncredited/AP/dpa

Neu Delhi . Insgesamt 40 Babys lagen auf der Neugeborenen-Abteilung eines Krankenhauses in der indischen Stadt Bhopal. Glücklicherweise konnten 36 von ihnen gerettet werden.

Vier Neugeborene sind bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Indien gestorben. Der Brand sei vermutlich durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst worden, sagte ein örtlicher Minister zu Reporterinnen und Reportern am Dienstag. Die Feu