Steigende Tendenz: Erneut meldet das Robert Koch-Institut einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

dpa/Stefan Sauer

Berlin. Die vierte Corona-Welle in Deutschland befindet sich weiterhin auf Rekordniveau: Nach neuem Höchstwert am Montag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an und liegt nun bei 213,7. Das RKI meldete 21.832 Neuinfektionen.

