Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet eine sehr massive Corona-Welle.

Kay Nietfeld/dpa

Köln. Ausgelassen feiern? Der SPD-Gesundheitsexperte mahnt zu größter Vorsicht. Karnevalfeiern am besten draußen, drinnen müsse striktes 2G gelten - mit Kontrollen.

Karl Lauterbach rät von Karnevalsfeiern in Innenräumen dringend ab. „Der Karneval kann zum Superspreader-Event werden“, sagte der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.„Wir stehen vor einer sehr