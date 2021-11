Krankenhaus-Ampel in Bayern springt auf Rot

Ein Covid-Patient in einem Intensivbett-Zimmer.

Peter Kneffel/dpa

München. Der Bedarf an Intensivbetten in Bayern steigt, nur noch wenige sind frei. Ab Dienstag gelten daher aufgrund der aktuellen Lage in vielen Bereichen Verschärfungen.

Die Krankenhaus-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums ist am Montag wegen der hohen Zahl von mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen auf Rot gesprungen. Damit gelten ab Dienstag Verschärfungen der Zutritts- und Testr