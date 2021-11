Nur in wenigen Ländern ist Strom teurer als in Deutschland. (Symbolbild)

dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Die Deutschen müssen für Strom mit am tiefsten in die Tasche greifen. Das ergibt eine aktuelle Auswertung der Strompreise in 145 Ländern. Im Vergleich mit anderen G20-Staaten sind die Preise in Deutschland am höchsten.

Im internationalen Vergleich zählen die Strompreise in Deutschland zu den höchsten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox mit Daten des Energiedienstes Global Petrol Prices. Für die Auswertung wurden sow