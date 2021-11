Messerattacke in ICE: Ermittlungen können Wochen dauern

Bei der Messerattacke im ICE Passau-Hamburg waren drei Menschen schwer verletzt worden.

Daniel Karmann/dpa

Regensburg. Nach der Bluttat in einem ICE ist der mutmaßliche Täter erst einmal in der Psychiatrie. Ein Gutachter hält ihn für schuldunfähig. Für die Ermittler fängt die Arbeit aber erst an.

Zwei schwer verletzte Opfer der Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind weiterhin im Krankenhaus, der geständige Tatverdächtige ist jetzt vorerst in einer psychiatrischen Klinik in Regensburg untergebracht.Die Ermittlungen zum Hintergrund