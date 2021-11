In München ist ein Zehnjähriger mit einem Messer angegriffen worden.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

München. In einem Bekleidungsgeschäft in München attackiert ein Mann einen zehnjährigen Jungen mit einem Messer. Der Junge muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nach dem Angriff auf einen Zehnjährigen in der Münchner Innenstadt gegen einen 57-jährigen Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann habe den Jungen am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mi