Warum immer noch Menschen in Alten- und Pflegeheimen an Corona sterben

Vermehrt kommt es wieder zu Corona-Fällen in Alten- und Pflegeheimen.

dpa/Bodo Schackow

Berlin. Auch in diesem Herbst gibt es trotz Impfungen zahlreiche Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Immer mehr alte Menschen erkranken wieder an Covid-19, einige von ihnen sterben. Was über die Gründe bekannt ist.

"Das ist genau das, was wir nicht noch einmal erleben wollten." So kommentierte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kürzlich einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit einem Dutzend Toten. Sätze wie diesen hört