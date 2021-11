Bundesamt warnt vor Sturmflut an der Nordsee und in Hamburg

Der Hamburger Fischmarkt steht während einer Sturmflut im Oktober 2020 unter Wasser.

dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg. An den norddeutschen Küsten kommt es vereinzelt zu schweren Sturmböen, eine Sturmflut wird für den Abend erwartet.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat vor einer Sturmflut in Hamburg, an der Nordsee sowie im Weser- und Elbegebiet gewarnt. Das Nachmittag-Hochwasser beziehungsweise das Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im W