Polizei geht nach Messerattacke in ICE nicht von Terror aus

Thomas Schöniger (r), Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz und Kriminaldirektorin Sabine Nagel erläutern die Hintergründe der Messerattacke.

Daniel Karmann/dpa

Neumarkt in der Oberpfalz/Seubersdorf. Jobverlust, Wahnvorstellungen - der Angreifer aus dem ICE macht einen verwirrten Eindruck. Dafür, dass der junge Mann seine Tat geplant hat, gibt es bisher keine Anhaltspunkte.

„Ich bin krank. Ich brauche Hilfe“. So hat sich der Mann bei seiner Festnahme sinngemäß geäußert. Zuvor hat er Mitreisende in einem ICE mit einem Messer attackiert. Vier Menschen werden bei dem Angriff am Samstag verletzt, offenbar hat sie