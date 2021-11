Messerattacke im ICE: Verdächtiger sitzt vorerst in der Psychiatrie

Der ICE, in dem die Messerattacke stattfand, steht im Bahnhof am Gleis.

Daniel Karmann/dpa

Regensburg. Nach der Bluttat in einem ICE ist der mutmaßliche Täter erst einmal in der Psychiatrie. Ein Gutachter hält ihn für schuldunfähig. Für die Ermittler fängt die Arbeit aber erst an.

Erste Erkenntnisse zum Messerangriff im ICE Passau-Hamburg liegen vor, der mutmaßliche Täter ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat können aber noch Wochen oder Monate dauern