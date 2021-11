Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.767.033 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Hendrik Schmidt/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt unaufhörlich weiter nähert sich dem Wert von 200. Die Gesundheitsämter melden 23.543 Neuinfektionen binnen eines Tages.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 191,5 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 183,7 gelegen, vor