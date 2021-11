Acht Tote und über 300 Verletzte bei Musik-Festival in den USA

Travis Scott trat auch 2019 beim Astroworld Festival in Houston auf. Warum acht Menschen bei dem Konzert des Rappers am Freitagabend starben, ist noch unklar.

Houston. Anscheinend durch einen Massenandrang haben beim Astroworld-Festival in Texas mindestens acht Menschen ihr Leben verloren. Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch offen.

Bei einem Musikfestival in den USA sind bei einer Massenpanik mindestens acht Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend beim Astroworld-Festival in Houston im Bundesstaat Texas. Die genaue