Drogen im Millionenwert: Cannabisplantage in ehemaligem Hotel entdeckt

In einem ehemaligen Hotel in Mettmann haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt.

dpa/Kreispolizeibehörde Mettmann

Mettmann. In Nordrhein-Westfalen ist die Polizei eher zufällig auf eine millionenschwere Cannabisplantage gestoßen. Die Beamten hatten zuvor "ungewöhnliche Aktivitäten" an einem verlassenen Hotel beobachtet.

