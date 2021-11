Eine Maschine einer marokkanischen Fluggesellschaft legte auf Mallorca eine Zwischenlandung ein.

Andreas Arnold/dpa

Palma. Eine Passagiermaschine aus Marokko muss wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls an Bord auf Mallorca zwischenlanden. Aber der Kranke ist gesund und Passagiere laufen auf das Rollfeld und verschwinden in der Nacht.

Auf Mallorca hat die Polizei bis Samstag 12 von 24 Passagieren in Gewahrsam genommen, die am Vorabend eine Zwischenlandung ihrer marokkanischen Passagiermaschine zum Aussteigen genutzt hatten. 21 waren auf die Rollbahn gelaufen und in der D