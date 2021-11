Heute feiert Thomas Gottschalk das "Wetten, dass...?"-Revival. Archivbild aus dem Dezember 1995.

dpa/Bernd Wüstneck

Berlin. Das „Wetten, dass ..?“-Revival am heutigen Samstagabend weckt nostalgische Gefühle. Wir tauchen in die Show-Geschichte ein und erinnern an Skandale, die heute keiner mehr versteht.

Am Samstag feiert das ZDF ein Revival seines Show-Schlachtschiffs „Wetten, dass ..?“ – sieben Jahre nach dem Aus des Formats, zehn Jahre nach Thomas Gottschalks Abschied und 40 Jahre nach der allerersten Sendung. Wie sehr sich die Zeiten ve