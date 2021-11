Wolken verdecken die Sonne, die auf den Hafen von Eckernförde (Schleswig-Holstein) scheint.

Frank Molter/dpa

Offenbach am Main. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Die Antwort: höchst unterschiedlich in den einzelnen Regionen Deutschlands.

Mit Sonne und Frost, Regen und Sturm ist an diesem Wochenende beim Wetter für reichlich Abwechslung gesorgt.Heiter und trocken ist es in Teilen Süddeutschlands am Samstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersa