Das Unternehmen Pfizer hat Testergebnisse zu seiner Anti-Corona-Pille veröffentlicht.

DON EMMERT/AFP

Washington. Eine neue Corona-Pille verhindert nach Angaben des Herstellers Pfizer sehr erfolgreich schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten – genau gesagt zu 89 Prozent.

Eine Zwischenanalyse von Testergebnissen habe ergeben, dass das Medikament namens Paxlovid das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten um 89 Prozent senke, teilte Pfizer am Freitag in New York mit. Das gelt