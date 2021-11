Das India Gate in Neu Delhi ist im Smog hinter einer Baustelle nur schwach zu sehen.

-/kyodo/dpa

Neu Delhi . Die Luftqualität ist schlecht in Neu Delhi - vor allem auch, nachdem Zehntausende in der Nacht zum Donnerstag Feuerwerkskörper zündeten, um das hinduistische Diwali-Fest zu feiern. Hinzu kommen weitere Gründe.

Nach dem hinduistischen Lichterfest Diwali sind die Menschen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi im grauen und stinkigen Smog aufgewacht. Die Konzentration von winzig kleinen PM2.5-Partikeln in der Luft betrug am Freitag in Teilen Delhis