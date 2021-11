Mann in England gibt Morde und Leichenschändungen zu

Das Wohnhaus in Tunbridge Wells (Kent), in dem 1987 eine junge Frau tot aufgefunden wurde.

Kent Police/PA Media/dpa

Maidstone. Ein 67-Jähriger in England hat sich schuldig bekannt, vor über 30 Jahren zwei junge Frauen getötet zu haben. Vor Gericht kamen auch weitere schockierende Taten des Mannes zur Sprache.

Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen, doch dann kamen viele weitere schockierende Taten ans Licht: Ein Mann in England hat neben zwei Morden an jungen Frauen Dutzende Fälle von Nekrophilie gestanden.Wie die Polizei in der Grafschaft Ke