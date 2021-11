Illegale Medikamente: Die Staatsanwaltschaft spricht von einem skrupellosen Umgang mit der Gesundheit.

Zollfahndungsamt München/dpa/Symbolbild

Essen. In gleich drei Bundesländern und in den Niederlanden sind Beamte gegen den illegalen Handel mit Medikamenten vorgegangen. Unter anderem wurden mehr als 26.000 Packungen Arzneimittel beschlagnahmt.

Ermittlern ist in Nordrhein-Westfalen, Bayern und den Niederlanden ein Schlag gegen den illegalen Handel mit Medikamenten gelungen. 150 Beamte seien in der Nacht im Einsatz gewesen, teilte das Zollfahndungsamt in Essen mit. Vier Haftbefehle