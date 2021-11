Auf Sylt soll der Jahreswechsel eher beschaulich verlaufen.

Volker Hohlfeld/imago

Sylt. Wer den Jahreswechsel auf Sylt verbringen möchte, kann sich auf eine ruhigen Abend freuen: Aufgrund von Corona sind die größeren Veranstaltungen wie die Party an der Musikmuscheln in Westerland abgesagt. Nur in Hörnum gibt es ein Feuerwerk.

Die Partymeilen und der Nachthimmel über Sylt bleiben zum Jahreswechsel dunkel – lediglich in Hörnum hat man sich für ein Höhenfeuerwerk entschieden. Das teilt die Sylt Marketing GmbH (SMG) mit. Weiterlesen: Zahlen auf der Insel s