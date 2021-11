Der Lkw brannte im Bereich der hinteren Achse.

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Lehrte. Auf der A2 bei Hannover ist am Donnerstag ein Sattelzug in Brand geraten. Dass er mit Cola-Flaschen beladen war, kam den Feuerwehrleuten zugute.

Ein mit Cola-Flaschen beladener Sattelzug-Auflieger ist auf der Autobahn 2 bei Lehrte in der Region Hannover in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, vermutlich löste eine heiß gelaufene Bremse das Feuer aus, wie die Feuerwehr am Donnersta