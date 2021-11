Schnee in Bayern und Baden-Württemberg

Im Schwarzwald ist der erste Schnee gefallen.

Philipp von Ditfurth/dpa

Stuttgart. In Baden-Württemberg und Bayern gab es den ersten Schnee der Saison, in manchen Gebieten könnte er sogar liegen bleiben. In Österreich führte der dichte Schneefall bereits zu erheblichen Behinderungen.

In Baden-Württemberg hat es in der Nacht zu Donnerstag das erste Mal in dieser späten Jahreszeit stärker geschneit.Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sank die Schneegrenze auf etwa 1000 Meter Höhe. Auch im Süden Bayerns gab es