Der wegen versuchten Totschlags Angeklagte im Gericht in Hamburg.

Hamburg. Ein 27-Jähriger soll in Hamburg auf einen Kraftfahrer eingestochen haben. Auslöser der Auseinandersetzung war laut Anklage ein Streit um das Tragen einer Maske. Nun steht der Mann vor Gericht.

Am Anfang eines eskalierten Streits steht die Bitte um das Tragen einer Maske - am Ende soll ein 27-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen haben. Von diesem Ablauf der Ereignisse am 8. Mai ist die Hamburg