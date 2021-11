Die vierjährige Cleo Smith und ihre Mutter Ellie sind wiedervereint.

dpa/Richard Wainwright

Macleod. Die kleine Cleo Smith in Australien ist wieder mit ihrer Familie vereint. Die Polizei veröffentlichte eine Tonaufnahme vom Moment ihrer Befreiung. Über den mutmaßlichen Täter kommen immer mehr Details ans Tageslicht.

Nach der Rettung der vermissten Cleo Smith in Australien ist gegen den mutmaßlichen Entführer Anklage erhoben worden. Dem 36-Jährigen werde vorgeworfen, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, was allgemein als „Kindesdi