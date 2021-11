RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Intensivpflegerinnen auf der Covid-19-Intensivstation einer Klinik. (Archivbild)

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. 33.949 Corona-Neuinfektionen an einem Tag: Laut Robert Koch-Institut erreicht Deutschland einen traurigen Höchststand.

Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 33.949 Corona-Neuinfektionen und damit 172 mehr als am