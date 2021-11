Der Nikolaus stempelt in der Nikolaushütte einen Brief ab.

Oliver Dietze/dpa

Großrosseln. Seit mehr als fünf Jahrzehnten schreiben verschiedene Kinder aus aller Welt an den Nikolaus - den größten Wunsch haben aber alle Kleinen gemein dieses Jahr.

Viele Kinder aus aller Welt schreiben wegen Corona an den Nikolaus. Auf den Wunschzetteln an das Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland stehe meistens ganz oben: „Dass Corona weggeht“, sagte Sabine Gerecke als Leiterin der Kinderbriefa