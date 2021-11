Prinz Andrew: Kommt es in den USA zu einem Prozess?

Steve Parsons/Pool PA/AP/dpa

New York. Seine Anwälte versuchen mit aller Macht, einen Prozess zu verhindern. Jetzt aber hat ein US-Richter ein mögliches Datum für ein Hauptverfahren genannt.

Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew (61) könnte auf den Queen-Sohn im kommenden Jahr ein Prozess zukommen.Bei einer Anhörung in dem Zivilstreit sagte der zuständige Richter am Mittwoch in Manhattan übereinstimmenden Me