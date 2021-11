Ein Rettungsschiff mit algerischen Flüchtlingen an Bord legt 2020 in La Palma an. Dieses Jahr kamen noch deutlich mehr Menschen über die Seeroute nach Mallorca.

La Palma. Auf Mallorca landen immer mehr Flüchtlinge. Vor allem junge Männer wagen die lebensgefährliche Überfahrt von Nordafrika aus. Erlebt die Baleareninsel bald eine Situation wie die Kanaren?

Es ist ein windstiller Tag, an dem die jungen Männer am Strand des nordalgerischen Küstenortes Cap Djinet aufbrechen. Dicht an dicht sitzen die insgesamt 17 Passagiere in dem Boot, das schon vor der Abfahrt überladen ist. Am Heck des kleine