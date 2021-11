Deutscher Forscher und Tochter in Paraguay beerdigt – Täter flüchtig

Bernard von Bredow war in Deutschland vor allem für sein Mammut-Museum bekannt, dem "Mammutheum" in Bayern.

imago images / United Archives

Asunción. Unbekannte haben den deutschen Forscher Bernard von Bredow und seine Tochter in ihrem Haus in Paraguay brutal getötet, mögliches Motiv: Raubmord. Die beiden Opfer sind inzwischen beerdigt – die Täter noch nicht gefasst.

Der getötete deutsche Forscher und seine 14-jährige Tochter sind Medienberichten zufolge in Paraguay beerdigt worden. Wie die "Bild" berichtet, lägen der 62-Jährige und das 14 Jahre alte Mädchen in einem schlichten Grab in der Näh