Ein Mundschutz liegt zwischen herbstlich gefärbten Blättern auf dem Boden der Altstadt Pirna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Das RKI vermeldet mit 146,6 erneut eine im Vergleich zum Vortag gesunkene Inzidenz. Zuvor war der Wert stets gestiegen. Der Rückgang könnte aber womöglich noch durch den Feiertagseffekt verursacht sein.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 146,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 153,7 gelegen, vor einer W