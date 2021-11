Sie lebt: Ganz Australien bangte um Cleo, das vierjährige Mädchen, das vom Campingplatz verschwand.

AFP PHOTO / WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE

Macleod. Australien bangte 18 Tage lang mit den Eltern der vermissten Cleo Smith. Die Vierjährige war nachts aus einem Zelt verschwunden. Am Mittwoch befreite die Polizei das Kind. Eine Kriminologin spricht von einem „Wunder“.

Emotionale Szenen spielten sich am Mittwochmorgen in Australien ab, als die Nachricht durch das Land ging, dass die kleine Cleo Smith lebend aufgefunden wurde. Der amtierende Polizeikommissar von Westaustralien, Col Blanch, sagte in einem R