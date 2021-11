In einem Konzerthaus in Uppsala ist ein Mann tief gefallen und gestorben. Er erschlug einen weiteren Mann.

dpa/Antti Aimo-Koivisto

Stockholm. Eigentlich erwarten die Besucher des Konzerthauses in Uppsala am Dienstag einen bunten Abend mit einer Abba-Hommage. Bei einem dramatischen Zwischenfall kommen zwei Menschen ums Leben.

Bei einem sieben Stockwerke tiefen Sturz in einer Konzerthalle in Schweden sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stürzte ein etwa 80 Jahre alter Mann am Dienstagabend vor einem Abba-Tributkonzert in Uppsala von einer Em