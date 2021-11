Ein Patient auf der Intensivstation für Covid-19 Patienten des Klinikum Stuttgart. Für Ungeimpfte gelten in Baden-Württemberg künftig wieder umfassendere Testpflichten sowie die Rückkehr von Kontaktbeschränkungen.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Die Corona-Fallzahlen im Südwesten steigen deutlich. Nun wurde ein wichtiger Schwellenwert bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten wiederholt überschritten. Mit Auswirkungen vor allem für Ungeimpfte.

In Baden-Württemberg tritt am Mittwoch die Corona-Warnstufe in Kraft. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen hat heute den zweiten Werktag in Folge den Wert von 250 überschritten, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriu