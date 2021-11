Die Angeklagte steht im Landgericht neben ihrem Anwalt Thomas Seifert.

Oliver Berg/dpa

Wuppertal. Gut ein Jahr nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen droht ihrer Mutter die Höchststrafe wegen fünffachen Mordes. Was könnte das Motiv für die Tat gewesen sein?

Gut ein Jahr nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen hat der Staatsanwalt die Höchststrafe für ihre unter Mordverdacht stehende Mutter gefordert.Er beantragte am Dienstag am Wuppertaler Landgericht lebenslange Haft und die Feststellung