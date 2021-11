Deutscher Forscher Bernard von Bredow und seine Tochter in Paraguay getötet

Der Archäologe Bernard von Bredow und seine Tochter sind in Paraguay anscheinend brutal ermordet worden.

imago images / United Archives

Areguá. Der deutsche Archäologe Bernard von Bredow und seine Tochter sind offenbar in ihrem Haus in Paraguay brutal ermordet worden. Der 62-Jährige und seine Tochter sollen offenbar gefoltert worden sein.

Bernard von Bredow und seine Tochter sind in ihrem Haus in Areguá in Paraguay, rund 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción, anscheinend brutal ermordet worden. Zunächst berichtete die "Bild"-Zeitung über den Fall. Der 62-Jährige un