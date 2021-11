Ein Mann mit einer Totenkopf-Maske und glühenden roten Augen bei der Essener Halloween-Parade. Neben fantasievollen Kostümen gab es in der Nacht in Teilen Deutschlands auch Ruhestörungen, Böllerwürfe und Ausschreitungen.

Malte Krudewig/dpa

Berlin. Durch die Erfahrung in den letzten Jahren hat die Polizei in einigen Gegenden in Deutschland vor Halloween mit Randale und Ausschreitungen gerechnet. Eine erste Bilanz aus der Nacht.

Fantasievolle Kostüme, nächtliche Feiern, aber auch einige Ausschreitungen hat es in der Halloween-Nacht in manchen Teilen Deutschlands gegeben. Die Polizeidienststellen meldeten in der Nacht zu Montag mancherorts Ruhestörungen, Pöbeleien u