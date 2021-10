Eine als „Catrina“ verkleidete Frau trägt während der Feierlichkeiten zum Tag der Toten ein Gesichtsschild. Der Día de Muertos in Mexiko ehrt verstorbene Angehörige.

Fernando Llano/AP/dpa

Ciudad de México. Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr begehen die Menschen in Mexiko den Día de Muertos - den Tag der Toten - wieder mit Musik, Tanz und bunt geschmückten Wagen.

Mit einem farbenfrohen Umzug in der Hauptstadt haben in Mexiko die Feierlichkeiten zum Tag der Toten begonnen. Hunderte Verkleidete tanzten und musizierten am Sonntag durch das Zentrum von Mexiko-Stadt, teils auf karnevalesk geschmückten Wa