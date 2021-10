Feuerwehrleute versammeln sich am Bahnhof Kokuryo, nachdem in einem Zug der Keio-Linie ein Feuer ausgebrochen war.

dpa/kyodo

Tokio. Am Halloween-Abend ereignete sich in einem Zug in Tokio ein Messer- und Brandanschlag. Der Angreifer war verkleidet und verletzte mehrere Menschen.

Bei einem Messer- und Brandanschlag in einem Zug in Tokio sind japanischen Medienberichten zufolge am Sonntagabend mindestens 17 Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten erlitt demnach schwere Stichverletzungen und schwebte in Lebensg