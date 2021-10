Der deutsch-türkische Schriftsteller Dogan Akhanl ist gestorben.

dpa/Michael Reichel

Köln. Der Schriftsteller und Menschenrechtler Dogan Akhanli saß als junger Mann zweieinhalb Jahre in der Türkei im Gefängnis. Als er in Deutschland lebte, verfolgte die Türkei ihn sogar im Urlaub. Nun ist Akhanli gestorben.

Der Schriftsteller Dogan Akhanli ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Sonntag in Berlin, wie der Sprecher des deutschen PEN-Zentrums bestätigte. Akhanli hatte lange in Köln gelebt und in jüngster Zeit in Berlin gewohnt. Er s