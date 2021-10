Ein veganes "Frankfurter Schnitzel" mit veganer "Grüner Soße". Das Eichkatzerl, eines der ältesten Apfelweinlokale in Sachsenhausen, bietet das Frankfurter Schnitzel als vegane Variante an.

Andreas Arnold/dpa

Frankfurt am Main. Am 1. November ist Weltvegantag. Das Angebot an rein pflanzlichen Produkten ist stark gewachsen, nicht nur im Supermarkt. Auch mehr und mehr Gaststätten springen auf den Trend auf.

Rippchen, Fleischwurst, Leberknödelsuppe - die Speisekarte des Frankfurter Apfelweinlokals „Zum Eichkatzerl“ macht erstmal einen sehr traditionellen Eindruck. Bis zu Seite 4, die unter verschiedenen Fleischgerichten auch ein "Veganes „Frank